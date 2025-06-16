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03:10, 16 июня 2025Россия

Очевидцы сняли на видео момент уничтожения украинского дрона над Орлом

Shot опубликовал момент уничтожения украинского дрона над Орлом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Видео: Telegram-канал Shot

Очевидцы сняли на видео момент уничтожения украинского дрона над Орлом, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи слышно гудение беспилотника, потом происходит яркая вспышка и взрыв. Местные жители слышали как минимум 13 взрывов.

Отмечается, что звук пролетающего БПЛА был слышен в Заводском районе. Официальной информации пока не поступало.

Ранее очевидцы сообщали, что в Орле было слышно минимум четыре взрыва. «Было видно несколько вспышек в небе в районе местной нефтебазы. По предварительным данным, сработала система ПВО по украинским БПЛА [беспилотным летательным аппаратам]», — писал Shot.

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