Над российским городом раздалось несколько взрывов

Shot: Над городом Орел прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов раздалось над городом Орел. По данным Telegram-канала Shot, там работает система противовоздушной обороны.

Как сообщают местные жители, было слышно минимум четыре взрыва. «Было видно несколько вспышек в небе в районе местной нефтебазы. По предварительным данным, сработала система ПВО по украинским БПЛА [беспилотным летательным аппаратам]», — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Донецке пострадали шесть подростков.