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23:14, 15 июня 2025Россия

Шесть подростков пострадали при ударах ВСУ по Донецку

В Донецке в результате ударов ВСУ пострадали шесть подростков
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз атаковали Донецкую народную республику при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате пострадали шесть подростков и двое взрослых, сообщили в Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«[В Донецке] в результате атаки ударным БПЛА ранения средней степени тяжести получили шесть подростков: две девочки 2010 года рождения, две девочки 2011 года рождения, девочка 2009 года рождения и мальчик 2009 года рождения», — сказано в сообщении.

Женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения пострадали в поселке Богатырь. Кроме того, в результате атак повреждения получили фасад дома, остекление и автомобиль.

Ранее поступила информация о том, что ВСУ атаковали республику Татарстан. Пострадали 13 человек, жертвами атаки стали двое.

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