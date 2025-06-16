Число погибших после атаки БПЛА в Татарстане выросло

Число погибших после атаки БПЛА в Татарстане увеличилось до двух

Один пострадавший при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Татарстан умер в больнице. Таким образом, число погибших в результате украинских ударов увеличилось до двух, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Вечером стало известно, что в больнице скончался второй пострадавший», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины атаковали регион утром 15 июня. Изначально было известно о 13 пострадавших и одном погибшем. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.