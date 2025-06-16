Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:38, 16 июня 2025Интернет и СМИ

Instagram и YouTube в России начали работать без VPN

Instagram и YouTube начали работать у российских пользователей без VPN
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Пользователи из России сообщают, что заблокированный Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и YouTube начали работать без использования VPN и других сторонних приложений. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Приложения и сайт стали загружаться через некоторых российских операторов во многих регионах страны», — говорится в сообщении.

Однако ранее в Роскомнадзоре заявили, что пока нет никаких оснований для снятия блокировки с Instagram.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп запретил Израилю ликвидировать верховного лидера Ирана. Что говорит Тель-Авив о возможной судьбе аятоллы Хаменеи?

    Раскрыт план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля

    Момент попадания иранской ракеты по электростанции в Хайфе попал на видео

    Instagram и YouTube в России начали работать без VPN

    Раскрыт необычный механизм подавления голода

    Трамп потребовал расширить усилия по депортации нелегалов

    ВСУ с помощью дрона убили плененного сослуживца

    Иран запустил ракеты в сторону Израиля

    Иностранцы назвали способы вычислить россиян на улице

    Секс-символ MMA поделилась откровенным фото из спальни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости