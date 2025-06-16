Instagram и YouTube в России начали работать без VPN

Instagram и YouTube начали работать у российских пользователей без VPN

Пользователи из России сообщают, что заблокированный Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и YouTube начали работать без использования VPN и других сторонних приложений. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Приложения и сайт стали загружаться через некоторых российских операторов во многих регионах страны», — говорится в сообщении.

Однако ранее в Роскомнадзоре заявили, что пока нет никаких оснований для снятия блокировки с Instagram.