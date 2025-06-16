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12:09, 16 июня 2025Мир

Иран высказался о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

МИД Ирана: Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Morteza Nikoubazl /  NurPhoto / Getty Images

Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считает, что такому оружию не место на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«Как страна, являющаяся подписантом ДНЯО, мы осознаем свои обязательства и считаем, что ядерное оружие не должно существовать ни у одного государства в Западной Азии», — сказал дипломат.

По его словам, Иран всегда выступал за то, чтобы Ближний Восток был свободен от оружия массового уничтожения.

Ранее депутат иранского парламента Эбрахим Резаи заявил, что наступило лучшее время для выхода страны из ДНЯО. Он подчеркнул, что договор должен гарантировать безопасность для его участников, а не становиться причиной ее отсутствия.

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