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02:00, 16 июня 2025Наука и техника

Итальянская компания запланировала запуск ракет с Сардинии

Итальянская компания OLM запланировала запуск ракет с острова Сардиния
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: Elara Aerospace

Итальянская компания OLM запланировала с 2026 года начать запуск суборбитальных ракет с острова Сардиния. Об этом пишет издание European Spaceflight.

В мае компания получила одобрение Военно-воздушных сил и Минобороны Италии на испытание кислородно-метанового двигателя ракеты Starlight на островной военной базе Сальто-ди-Квирра. В случае успешной тестовой кампании, которая должна идти в течение 2025 года, носитель отправится в полет уже в 2026-м.

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Высота ракеты Starlight — 10,5 метра, диаметр — 450 миллиметров, масса — около 1000 килограммов. Носитель рассчитан на выведение полезной нагрузки массой до 50 килограммов на высоту около 130 километров.

В ноябре издание сообщило, что Италия планирует возобновить пуски с морского космодрома Сан-Марко (Космического центра Луиджи Брольо) вблизи побережья Кении, последний старт с которого был проведен в 1988 году.

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