Известная актриса в крошечном бикини пришла на вечеринку

Известная актриса Хелен Флэнаган в крошечном бикини пришла на вечеринку

Известная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган в откровенном виде пришла на вечеринку. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя звезда «Холби Сити» поделилась фото с мероприятия на Ибице. Так, она предстала на размещенных кадрах в бикини черного цвета, который включал в себя крошечный бюстгальтер с тонкими завязками на спине и трусы со средней посадкой. Кроме того, знаменитость подобрала к своему купальнику черно-белые брюки, уложила волосы в небольшие локоны и надела золотые серьги люксового бренда Chanel.

В феврале Хелен Флэнаган похвасталась фигурой на откровенных фото. Тогда актриса попозировала перед камерой в кружевном комплекте, который состоял из бюстгальтера с косточками, трусов и пояса для чулок.