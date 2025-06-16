Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:01, 16 июня 2025Силовые структуры

Известный стрит-арт-художник угостил российских школьниц наркотиками и изнасиловал

В Москве возбудили дело против стрит-арт-художника за изнасилование школьницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве возбудили дело в отношении стрит-арт-художника, изнасиловавшего несовершеннолетнюю. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, стрит-арт-художник Namer (настоящее имя — Иван Лебедев) сначала стал фигурантом уголовного дела после того, как выбросил своего кота из окна четвертого этажа. А 11 июня он со своим знакомым Дмитрием стал фигурантом еще одного дела об изнасиловании несовершеннолетних и склонении к употреблению наркотических средств.

Со слов пострадавших, 6 июня две девятиклассницы поехали гулять в Пыхтино, задержались и начали искать дорогу к электричке. На Олимпийском проспекте они подошли к двум мужчинам в машине, чтобы уточнить дорогу. Ими оказались Иван и Дмитрий. После этого мужчины предложили подвезти девочек, и те согласились.

Во время поездки они уговорили несовершеннолетних поехать в квартиру к одному из них и употребить наркотические вещества. Находясь дома, они надругались над одной из девятиклассниц. 7 июня мужчины проводили девочек на метро. Попав домой, пострадавшая рассказала обо всем матери и они обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что выкинувшему из окна четвертого этажа кота блогеру избрали меру пресечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль взял под контроль воздушное пространство над Тегераном

    На российской реке столкнулись два катера

    Россиянин пытался убежать от судебных приставов по водосточной трубе

    В России отмечающему 70-летие Чубайсу намекнули на судьбу Березовского

    Юрист рассказал о влиянии новых правил расчета среднего заработка на отпускные

    Предсказано аккуратное снижение ключевой ставки в России

    Украине предрекли негативные последствия из-за конфликта Ирана и Израиля

    Биржевые цены на бензин в России обновили максимум с начала года

    В «Локомотиве» отреагировали на информацию о запрете на регистрацию новых футболистов

    Российская разведка раскрыла планы Украины и Великобритании сорвать мирные переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости