Известный стрит-арт-художник угостил российских школьниц наркотиками и изнасиловал

В Москве возбудили дело против стрит-арт-художника за изнасилование школьницы

В Москве возбудили дело в отношении стрит-арт-художника, изнасиловавшего несовершеннолетнюю. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, стрит-арт-художник Namer (настоящее имя — Иван Лебедев) сначала стал фигурантом уголовного дела после того, как выбросил своего кота из окна четвертого этажа. А 11 июня он со своим знакомым Дмитрием стал фигурантом еще одного дела об изнасиловании несовершеннолетних и склонении к употреблению наркотических средств.

Со слов пострадавших, 6 июня две девятиклассницы поехали гулять в Пыхтино, задержались и начали искать дорогу к электричке. На Олимпийском проспекте они подошли к двум мужчинам в машине, чтобы уточнить дорогу. Ими оказались Иван и Дмитрий. После этого мужчины предложили подвезти девочек, и те согласились.

Во время поездки они уговорили несовершеннолетних поехать в квартиру к одному из них и употребить наркотические вещества. Находясь дома, они надругались над одной из девятиклассниц. 7 июня мужчины проводили девочек на метро. Попав домой, пострадавшая рассказала обо всем матери и они обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что выкинувшему из окна четвертого этажа кота блогеру избрали меру пресечения.