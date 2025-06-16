Китаянку с примотанными к телу слитками золота задержали в российском городе

Суд в Благовещенске оштрафовал китаянку Сунь за хранение золота на 17,5 млн руб.

Суд оштрафовал на 350 тысяч рублей гражданку Китая Сунь, которая незаконно хранила у себя слитки золота на 17,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Благовещенском городском суде Амурской области.

Как установил суд, все произошло в декабре 2024 года. Сунь приехала в Благовещенск как турист и отправилась в увеселительное заведение. Там женщине предложили подзаработать, и, когда та согласилась, передали ей на хранение два золотых слитка общей массой свыше 1900 грамм.

Китаянка примотала драгметалл к телу и в тот же вечер была задержана сотрудниками силовых структур. Золото у женщины изъяли, а в отношении ее самой возбудили уголовное дело по части 5 статьи 191 («Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

В суде она раскаялась и признала вину.

Ранее стало известно, что в Якутии перед судом предстанет руководитель золотодобывающей организации, который незаконно добыл драгметалла почти на 160 миллионов рублей и спрятал его в тайнике.