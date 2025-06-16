Кремль прокомментировал намерение Израиля сменить режим в Иране

Песков: В Кремле видели заявление Нетаньяху о смене режима Иране

В Кремле видели заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о способности израильских ударов привести к смене политического режима в Иране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Безусловно, это заявление мы видели, слышали и читали», — указал глава президентской канцелярии.

Ранее политолог и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин допустил свержение режима в Иране. По словам востоковеда, эта вероятность зависит от действий Израиля в конфликте и характера боевых действий.