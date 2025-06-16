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13:18, 16 июня 2025Мир

Кремль прокомментировал намерение Израиля сменить режим в Иране

Песков: В Кремле видели заявление Нетаньяху о смене режима Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Кремле видели заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о способности израильских ударов привести к смене политического режима в Иране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Безусловно, это заявление мы видели, слышали и читали», — указал глава президентской канцелярии.

Ранее политолог и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин допустил свержение режима в Иране. По словам востоковеда, эта вероятность зависит от действий Израиля в конфликте и характера боевых действий.

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