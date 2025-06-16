Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:10, 16 июня 2025Путешествия

Крупный перевозчик ОАЭ отменил рейсы в Россию и Белоруссию

РИА Новости: FlyDubai отменила рейсы в Санкт-Петербург и Минск до 17 июня
Алина Черненко

Фото: Sevcan Alkan / Unsplash

Авиакомпания FlyDubai отменила рейсы в один российский и один белорусский города. Об этом РИА Новости сообщил представитель крупнейшего перевозчика Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Уточняется, что самолеты авиакомпании не будут летать в Санкт-Петербург и Минск до 17 июня включительно. По данным источника, с 15 июня FlyDubai возобновила полеты в большинство российских городов и страны ближнего зарубежья.

Ранее перевозчик отменил 22 рейса на 13-14 июня в Дубай из десяти аэропортов России. Число пассажиров на отмененных рейсах составило три тысячи человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о новом раунде переговоров с Украиной

    В Кремле высказались о влиянии ирано-израильского конфликта на ПМЭФ

    В России придумали по-новому использовать заключенных для пользы обществу

    Перспективы шокового роста цен на нефть оценили

    Стало известно о запрете «Локомотиву» на регистрацию новых футболистов

    Стоматологическая процедура у россиянина закончилась уголовным делом

    Россияне раскрыли самые популярные способы начать общение в Сети

    Кремль прокомментировал намерение Израиля сменить режим в Иране

    Кремль анонсировал встречу Путина с главой Севастополя

    Назван простой способ сохранить здоровье мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости