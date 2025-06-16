Крупный перевозчик ОАЭ отменил рейсы в Россию и Белоруссию

РИА Новости: FlyDubai отменила рейсы в Санкт-Петербург и Минск до 17 июня

Авиакомпания FlyDubai отменила рейсы в один российский и один белорусский города. Об этом РИА Новости сообщил представитель крупнейшего перевозчика Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Уточняется, что самолеты авиакомпании не будут летать в Санкт-Петербург и Минск до 17 июня включительно. По данным источника, с 15 июня FlyDubai возобновила полеты в большинство российских городов и страны ближнего зарубежья.

Ранее перевозчик отменил 22 рейса на 13-14 июня в Дубай из десяти аэропортов России. Число пассажиров на отмененных рейсах составило три тысячи человек.