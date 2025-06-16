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13:34, 16 июня 2025Ценности

Мадонна похвасталась сумкой за 8 миллионов рублей

Певица Мадонна похвасталась сумкой бренда Aupen за 8 миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @madonna

Американская певица Мадонна похвасталась новой сумкой за миллионы рублей. Снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

66-летняя знаменитость сфотографировалась в голубой рубашке с рюшами и джинсах, держа в руках сумку-багет модели Nirvana из ассортимента бренда Aupen. Отмечается, что стоимость изделия, созданного в коллаборации с программой Métiers d’Art французского люксового конгломерата LVMH, составляет 100 тысяч долларов (около 8 миллионов рублей).

В мае Мадонна кардинально сменила имидж. Тогда исполнительница поделилась фото, на которых предстала перед камерой с черными вьющимися волосами. В описании к фото знаменитость объяснила, что захотела повторить образ матери. «Я скучаю по своей матери, поэтому нарядилась как она», — подписала пост Мадонна.

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