Маликов рассказал о кризисе в отношениях и ссорах с женой

Дмитрий Маликов заявил, что преодолеть кризис в отношениях ему помогла жена

Певец Дмитрий Маликов рассказал о пережитом в отношениях со своей супругой Еленой кризисе. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «FameTime TV».

По словам артиста, в 2008 году им удалось преодолеть проблемы в браке, осознав, что «идти рука об руку лучше, чем разбегаться». Свою супругу он назвал мудрой женщиной.

«Мудрость Лены в умении держать ситуацию под контролем. Она сильная, но не передавливает, мужика важно не передавить. Сейчас, конечно, поругиваемся, но не долго и не сильно», — сказал Маликов.

Дмитрий женат на Елене более 30 лет, они воспитывают двух общих детей — 25-летнюю дочь Стефанию и сына Марка.

Ранее стало известно, что певец Дмитрий Маликов отверг обвинения в хайпе на молодых артистах. Он заявил, что записывает треки с молодежью ради развития.