Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:08, 16 июня 2025Культура

Маликов рассказал о кризисе в отношениях и ссорах с женой

Дмитрий Маликов заявил, что преодолеть кризис в отношениях ему помогла жена
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Певец Дмитрий Маликов рассказал о пережитом в отношениях со своей супругой Еленой кризисе. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «FameTime TV».

По словам артиста, в 2008 году им удалось преодолеть проблемы в браке, осознав, что «идти рука об руку лучше, чем разбегаться». Свою супругу он назвал мудрой женщиной.

«Мудрость Лены в умении держать ситуацию под контролем. Она сильная, но не передавливает, мужика важно не передавить. Сейчас, конечно, поругиваемся, но не долго и не сильно», — сказал Маликов.

Дмитрий женат на Елене более 30 лет, они воспитывают двух общих детей — 25-летнюю дочь Стефанию и сына Марка.

Ранее стало известно, что певец Дмитрий Маликов отверг обвинения в хайпе на молодых артистах. Он заявил, что записывает треки с молодежью ради развития.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху допустил покушение на лидера Ирана

    США предсказали крах из-за Ирана

    Россиянин выиграл чемпионат мира по дзюдо

    В Иране анонсировали сокрушительный ответ Израилю в ближайшие часы

    Российским пенсионерам назвали три способа сэкономить на ЖКУ

    В Австрии потребовали разъяснений по визиту Зеленского в Вену

    В США порассуждали об устранении Зеленского

    Российская пенсионерка облила невестку кипятком и избила крышкой от кастрюли

    Обвиненный в избиении врач уехал на другой конец России и начал терроризировать больных

    При ударах ВСУ по российскому региону пострадали три человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости