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19:23, 16 июня 2025Силовые структуры

Массовая потасовка со стрельбой в российском городе попала на видео

В Перми 10 мужчин устроили потасовку со стрельбой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Перми 10 мужчин устроили потасовку со стрельбой. Происходящее попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Большая Пермь».

На видео показано, как группа мужчин устроила разборку на автомобильной парковке.

По данным канала, очевидцы рассказали, что ЧП произошло на Парковом проспекте. В результате потасовки, двое из участвующих в ней мужчин, оказались на земле. Затем, спустя некоторое время, на место прибыли правоохранители. О причинах возникшего конфликта пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу у торгово-развлекательного центра «Щелковский».

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