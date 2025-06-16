Молодой турист выпал с 21-го этажа отеля в Таиланде и не выжил

Pattaya Mail: Китайский турист выпал с 21-го этажа отеля в Паттайе и не выжил

Китайский турист выпал с 21-го этажа отеля на популярном тайском курорте Паттайя и не выжил. Об этом пишет местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 15 июня, в отеле на улице Second Road. Полицейские получили сообщение о падении иностранца с высотного здания. Они оперативно прибыли на место и обнаружили на земле 22-летнего молодого человека без признаков жизни. Он был одет в черную рубашку с длинными рукавами и черные шорты.

Стражи правопорядка осмотрели комнату, в которой проживал китаец, и не обнаружили там никаких следов борьбы. По словам свидетелей, рано утром турист вышел из номера в поисках магазина, но быстро вернулся. Вскоре сотрудник отеля услышал громкий звук, а потом наткнулся на тело гостя. Он тут же сообщил о произошедшем в полицию.

Ранее на этом же тайском курорте россиянин в приступе бреда выпал из окна кондоминиума. Спасти мужчину не удалось.