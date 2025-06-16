Названы три самые опасные для туристов страны мира

HelloSafe: Судан, Южный Судан и Афганистан стали самыми опасными странами мира

Судан, Южный Судан и Афганистан назвали самыми опасными странами для международных путешествий в 2025 году. Об этом сообщает канадская аналитико-финансовая платформа HelloSafe.

По данным статистики, Судан занял лидирующее место среди ненадежных для туристов государств — его индекс безопасности составил 82,32 из 100 баллов. На втором месте оказался Южный Судан — 79,21, третье место занял Афганистан — 78,42. По мнению экспертов, в этих странах чаще всего осуществляются акты насилия, а также они более других подвержены внутренним конфликтам.

Для оценки безопасности путешествий по всему миру HelloSafe использует 35 критериев, которые разделены на пять категорий: стихийные бедствия, насилие в обществе, участие во внутренних или внешних вооруженных конфликтах, инфраструктура здравоохранения и милитаризация страны. Так, страны набравшие наименьшее количество баллов от 0 до 100 считаются самыми надежными для путешественников.

Ранее специалисты туротрасли назвали три самые опасные страны для русских туристов. В них россияне чаще всего жалуются на болезни и несчастные случаи во время экстремального или экзотического досуга.