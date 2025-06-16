Названы условия прямого участия США в конфликте Израиля и Ирана

Востоковед Лукьянов: США вступят в конфликт с Ираном в случае успеха Израиля

США могут вступить в конфликт с Ираном в случае крупных военных успехов Израиля. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

«Если Израиль достигнет успехов, Трамп вполне может отказаться от любых переговоров — кроме окончательной и безоговорочной капитуляции Ирана», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам востоковеда, Соединенные Штаты смогут активно поддержать Израиль и в условиях, когда израильские военные будут развивать успех, но не смогут одержать полной победы в одиночку. В этом случае они также будут помогать не только логистикой, но и участвовать в боевых действиях на территории Ирана.

Ранее Григорий Лукьянов оценил устойчивость иранского режима в условиях конфликта с Израилем. По его мнению, в Иране выработался механизм ротации элит, который обеспечивает его стабильность.