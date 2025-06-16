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20:44, 16 июня 2025МирЭксклюзив

Устойчивость иранского режима в условиях конфликта с Израилем оценили

Востоковед Лукьянов: В Иране выработаны механизмы ротации для сохранения режима
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

За многие годы существования исламской республики в Иране выработались механизмы ротации элит для обеспечения устойчивости режима и его сохранения в условиях конфликта. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

«В Иране действует глубоко институционализированная система подготовки кадров, благодаря которой режим способен сохранять управляемость даже при серьезных потерях», — оценил он.

Таким образом, по мнению востоковеда, ликвидация части военного руководства Ирана, которую удалось осуществить Израилю, лишь замедляет процесс принятия решения, но не может привести к краху режима. Вместе с тем все может измениться в случае ликвидации верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, который остается ключевым элементом политической конструкции страны.

Ранее Григорий Лукьянов раскрыл отношение израильтян к операции против Ирана. По его словам, общество страны привыкло консолидироваться перед лицом внешних вызовов.

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