Устойчивость иранского режима в условиях конфликта с Израилем оценили

Востоковед Лукьянов: В Иране выработаны механизмы ротации для сохранения режима

За многие годы существования исламской республики в Иране выработались механизмы ротации элит для обеспечения устойчивости режима и его сохранения в условиях конфликта. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

«В Иране действует глубоко институционализированная система подготовки кадров, благодаря которой режим способен сохранять управляемость даже при серьезных потерях», — оценил он.

Таким образом, по мнению востоковеда, ликвидация части военного руководства Ирана, которую удалось осуществить Израилю, лишь замедляет процесс принятия решения, но не может привести к краху режима. Вместе с тем все может измениться в случае ликвидации верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, который остается ключевым элементом политической конструкции страны.

Ранее Григорий Лукьянов раскрыл отношение израильтян к операции против Ирана. По его словам, общество страны привыкло консолидироваться перед лицом внешних вызовов.