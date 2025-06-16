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20:22, 16 июня 2025МирЭксклюзив

Отношение израильтян к операции против Ирана раскрыли

Востоковед Григорий Лукьянов: Израильское общество сплачивается перед вызовами
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Leo Correa / АР

Израильское общество традиционно сплачивается перед лицом внешних вызовов, в том числе в условиях нынешней операции против Ирана. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

«Это рефлекс, выработанный десятилетиями. Вся история Израиля — это история выживания перед лицом внешней опасности», — раскрыл он отношение израильтян к конфликту.

Вместе с тем, по словам востоковеда, в обществе остаются сильными голоса критиков премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. И после окончания конфликта напряженность в Израиле может снова вырасти, вплоть до массовых протестов. Тем не менее израильский премьер, который впервые возглавил правительство еще в 1996 году, готов бороться за сохранение своей власти, считает Лукьянов.

До этого Григорий Лукьянов также раскрыл влияние ирано-израильского конфликта на Россию. По его мнению, резкое ослабление Ирана может стать вызовом для Москвы.

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