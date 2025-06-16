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19:56, 16 июня 2025МирЭксклюзив

Влияние конфликта Израиля и Ирана на Россию раскрыли

Востоковед Григорий Лукьянов: Ослабление Ирана будет вызовом для России
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Значительное ослабление Ирана в результате его поражения в конфликте с Израилем может стать вызовом для России. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

«Иран может превратиться в трудноуправляемое конфликтное пространство — с рисками для всего региона», — раскрыл он вероятное влияние конфликта.

По словам востоковеда, при данном сценарии под угрозой могут оказаться российские проекты в регионе — в частности, транспортный коридор «Север — Юг». Кроме того, другим последствием конфликта будет массовая миграция, которая также может затронуть территории России, стран Закавказья и Центральной Азии.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин исключила невоенное решение конфликта с Ираном. По ее словам, на данный момент говорить о его урегулировании рано.

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