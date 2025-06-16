Посол Израиля исключила невоенное решение конфликта с Ираном

Посол Израиля: Пока рано говорить о невоенном урегулировании конфликта с Ираном

Пока слишком рано говорить об урегулировании конфликта с Ираном невоенным путем. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин, передает ТАСС.

«Первый приоритет на данный момент — это уничтожить желание, возможность, намерения. После того как мы их уничтожим, будем смотреть, как правильно идти дальше», — сказала дипломат.

Так посол ответила на вопрос о возможной роли России в будущем урегулировании конфликта двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Песков заявил, что Москва готова выступить посредником в возможных переговорах Израиля и Ирана. По его словам, актуальными по-прежнему остаются в том числе предложения, изложенные президентом России Владимиром Путиным в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.