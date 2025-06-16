Неизвестный объект для религиозных обрядов обнаружили в российском регионе

В Ингушетии обнаружили неизвестное полуразрушенное святилище из тесаного камня

В Республике Ингушетия обнаружили новый объект культурного наследия. Об этом сообщается в Telegram-канале Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, расположенного в этом российском регионе.

Уточняется, что неизвестное полуразрушенное святилище нашли на территории крупнейшего башенного поселка замкового типа «Някъист». Памятник старины сделан из тесаного камня, толщина его стен 50 сантиметров, высота — от полутора до трех метров. Постройка одноэтажная, без крыши, с сохранившимися фундаментами.

«Как известно, святилища — это здания, помещения, которые наши предки использовали для совершения религиозных обрядов», — отметили представители музея.

Северная стена объекта полуподземная, а его крыша была ступенчатой. Святилище расположено в густом лесу, и, возможно, поэтому оно так долго оставалось необнаруженным, пояснили сотрудники учреждения культуры.

Ранее в горной Ингушетии сделали уникальное открытие, обнаружив средневековый комплекс. Он включал в себя святилище, боевую и полубоевую башни, шесть жилых башен, две хозяйственные постройки, 31 стелу и склеп.