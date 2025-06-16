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17:08, 16 июня 2025Силовые структуры

Неизвестный устроил стрельбу в Москве и попал на видео

На севере Москвы пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе ЖК
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве, на севере города, во дворе ЖК неизвестный пьяный мужчина устроил стрельбу. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

На кадрах видны несколько человек во дворе многоэтажного комплекса. В какой-то момент один из них стреляет в воздух. В это время на видео слышен хлопок и вспыхивает яркая вспышка.

По данным канала, ЧП произошло во дворе ЖК «На Дмитровском шоссе 169». О причинах произошедшего не сообщается. По словам местных жителей, фигурант был в нетрезвом состоянии. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее сообщалось, что житель Тверской области устроил стрельбу по подросткам из-за шума и ранил девушку.

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