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20:36, 16 июня 2025Мир

Нетаньяху высказался о возможности уничтожения Нью-Йорка

Нетаньяху об ударах Ирана: Сегодня Тель-Авив, а завтра Нью-Йорк
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Benjamin Netanyahu / Reuters

Если сегодня не защитить Тель-Авив, то завтра под удар Ирана попадет американский Нью-Йорк, поэтому США должны вмешаться в ситуацию. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает телеканал ABC.

«Сегодня это Тель-Авив. Завтра это будет Нью-Йорк (...) Послушайте, я понимаю принцип "Америка прежде всего". Но я не понимаю принцип "Америка уничтожена"», — сказал политик.

При этом Нетаньяху подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поддерживает Израиль и он лично ценит поддержку американского лидера.

Ранее Нетаньяху не исключил сценария покушения на верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В частности, глава израильского правительства заявил, что «не исключает возможность устранения верховного лидера Ирана».

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