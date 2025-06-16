Объездивший 80 процентов России тревел-блогер назвал лучшие города для жизни

Объездивший 80 процентов России тревел-блогер Марк Еремин назвал лучшие города страны для жизни. Об этом он рассказал в ролике на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь путешественник упомянул Екатеринбург, назвав его примером того, как должна развиваться Россия. Затем блогер отметил Краснодар, где можно жить «недорого, вкусно и тепло». Завершил он свой список Владикавказом. «Я был здесь один раз, но каждый раз вспоминаю этот город с теплом», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер описал четыре города России фразой «хочется вернуться». Так, в первую очередь автор публикации вспомнил про Суздаль, где его поразила открытость людей.