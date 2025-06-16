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10:41, 16 июня 2025Силовые структуры

Обвиненный в изнасиловании российский врач объяснил свои действия необходимостью

Пациентка обвинила реаниматолога Домодедовской больницы в изнасиловании
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

19-летняя россиянка обвинила врача Домодедовской городской больницы в домогательствах и написала заявление в Следственный комитет России (СКР). Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По словам девушки, она попала в реанимацию, после того, как схватилась за оголенный провод. После введения препарата, когда у нее начались судороги, реаниматолог схватил ее за грудь стал выкручивать соски, а после засунул палец в анальное отверстие. После жалобы главному врачу, медик заявил, что заметил кровь на простыне у пациентки и прибег к необходимым мерам.

Так по словам обвиняемого и его коллег — выкручивание сосков — стандартный метод проверки чувствительности, а палец в анальном отверстии всего лишь обычный «ректальный осмотр». Следователи намерены установить действовал ли врач по протоколу или превысил свои полномочия.

Ранее сообщалось, что в Московской области опытный российский анестезиолог получил срок за стоившую пациентке жизни ошибку.

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