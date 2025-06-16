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07:00, 16 июня 2025Забота о себе

Одинокие 50-летние люди сделали неожиданное признание о своей романтической жизни

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Natalia Kokhanova / Shutterstock / Fotodom

Одинокие люди старше 50 лет сделали неожиданное признание о своем досуге, включая романтический. Данные нового опроса опубликовало издание Mirror.

Согласно новому исследованию, почти три четверти (73 процента) одиноких людей старше 50 лет заявили, что, вопреки стереотипам, они «более активны и общительны, чем когда-либо прежде». Более половины (54 процента респондентов) признались, что им по-прежнему нравятся вечеринки и приложения для знакомств для людей старше 50 лет. При этом 88 процентов опрошенных считают, что общие интересы являются ключом к возникновению серьезных отношений.

Фестивали, концерты и даже рейвы 35 процентов пожилых людей рассматривают как место для новых романтических знакомств. Среди других популярных увлечений, помогающих людям этого возраста заводить новые знакомства, были названы путешествия (52 процента), йога (25 процентов), походы (21 процент), бег (19 процентов), езда на велосипеде (13 процентов) и теннис (33 процента).

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