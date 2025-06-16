Охваченный пламенем после визита незнакомца российский маслозавод попал на видео

В Барнауле неизвестный поджег маслозавод, директор подозревает бывшего работника

В Барнауле неизвестный в капюшоне и перчатках поджег местный маслозавод, предприятие выведено из строя. Об этом сообщает Baza и публикует видео из цеха, охваченного огнем после визита незнакомца.

На кадрах виден мужчина в капюшоне, перчатках и с большим рюкзаком, который прошелся по помещениям, распыляя легковоспламеняющуюся смесь. Затем поджег и скрылся.

Пожар на территории маслозавода, расположенного на улице Тракторной, произошел поздним вечером 15 мая, в выходной день на предприятии никого не было. Пожарные назвали причиной возгорания короткое замыкание в электрощитовой, но камеры видеонаблюдения опровергли этот вывод.

Директор предприятия оценил ущерб в три миллиона рублей. Он подозревает в поджоге бывшего сотрудника, который годом ранее своровал с производства 11 тонн масла, а затем неоднократно угрожал ему. Впрочем, похищенное так и не нашли у подозреваемого. Сам бывший работник отрицает свою причастность к поджогу.

Ранее сообщалось, что жители села Маккавеево Читинского района Забайкальского края обвинили сотрудников МЧС в поджоге сухой травы, который привел к разрастанию пожара.

