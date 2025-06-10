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19:52, 10 июня 2025Экономика

Россияне обвинили сотрудников МЧС в пожаре

Жители Забайкальского края обвинили сотрудников МЧС в разрастании пожара
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал «Chita.Ru | Новости Читы»

Жители села Маккавеево Читинского района Забайкальского края обвинили сотрудников МЧС в поджоге сухой травы, который привел к разрастанию пожара. Об этом сообщает Telegram-канал портала «Чита.ру».

По словам россиян, спасатели приехали тушить лесной пожар, который подобрался к населенному пункту, но своими действиями якобы устроили новое возгорание и усугубили ситуацию.

Дело в том, что техника пожарных стояла вдоль кромки леса и подожгла сухую траву. После отъезда спасателей пламя перекинулось на лесной массив. Сильный ветер лишь усугубил ситуацию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что с 10 по 15 июня в Дальневосточном, Южном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах России прогнозируется пятый — самый высокий — класс пожарной опасности.

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