Россияне обвинили сотрудников МЧС в пожаре

Жители Забайкальского края обвинили сотрудников МЧС в разрастании пожара

Жители села Маккавеево Читинского района Забайкальского края обвинили сотрудников МЧС в поджоге сухой травы, который привел к разрастанию пожара. Об этом сообщает Telegram-канал портала «Чита.ру».

По словам россиян, спасатели приехали тушить лесной пожар, который подобрался к населенному пункту, но своими действиями якобы устроили новое возгорание и усугубили ситуацию.

Дело в том, что техника пожарных стояла вдоль кромки леса и подожгла сухую траву. После отъезда спасателей пламя перекинулось на лесной массив. Сильный ветер лишь усугубил ситуацию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что с 10 по 15 июня в Дальневосточном, Южном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах России прогнозируется пятый — самый высокий — класс пожарной опасности.