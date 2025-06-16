В России раскрыли отношение к возможному вступлению США в конфликт Израиля и Ирана

Депутат Чепа: Россия против вступления США в конфликт на Ближнем Востоке

Россия отрицательно относится к возможному вступлению США в конфликт между Израилем и Ираном, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Позицию страны он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Естественно, мы категорически против эскалации напряженности на Ближнем Востоке, и надо делать все, чтобы попытаться посадить за стол переговоров [стороны конфликта]. Напряженность растет, количество жертв увеличивается, продолжаются обмены ударами, и вовлечение третьих сил может привести к еще большему увеличению числа участников этого конфликта», — поделился депутат.

Ранее Military Watch Magazine сообщил, что американские самолеты-дозаправщики массово покидают свои базы в США, вероятно, для участия в боевых действиях между Ираном и Израилем.

До этого старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин допустил вступление Штатов в конфликт. По его словам, президент США Дональд Трамп может ввести войска в Иран, если будут атакованы американские военные базы.

