Павел Прилучный опубликовал фото с голым торсом

Российский актер Павел Прилучный опубликовал откровенное фото. Соответствующий кадр появился в сторис на его странице Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист разместил снимок, на котором предстал напротив зеркала в черных тренировочных штанах. При этом звезда продемонстрировал голый торс с кубиками пресса. «Спорт!!» — подписал он.

В июле 2024 года Прилучный нашел неожиданный способ заработать. Так, звезда регистрировал новый товарный знак, намереваясь продавать косметические средства. Известно, что в данный список входят парфюм, ароматизаторы воздуха, декоративная косметика, гели, кремы, масла, мыло и шампуни.