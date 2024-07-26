Актер Павел Прилучный нашел способ заработать на продаже косметики

Российский актер Павел Прилучный нашел неожиданный способ заработать. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, артист подал заявку в Роспатент, которую согласовали. Так, звезда зарегистрировал новый товарный знак, чтобы продавать косметические средства. В данный список входят парфюм, ароматизаторы воздуха, декоративная косметика, гели, кремы, масла, мыло и шампуни.

Помимо этого, Прилучный имеет право выпускать кружки, домашнюю одежду, чехлы для подушек, нижнее белье, алкогольные напитки из винограда и еду.

Ранее в июле в сети нашли способ заработать на покушении на Дональда Трампа. Так, сторонники политика создали лимитированные кеды FIGHT FIGHT FIGHT с изображением Трампа сразу после выстрела и флага США. Сообщалось, что покупателям будет доступно всего 5000 пар.