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11:25, 16 июня 2025Россия

Стало известно об объявлении в розыск похищенной чеченки Сулеймановой

МВД объявило в розыск Сулейманову, которую силой увезли в Грозный из Петербурга
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wikipedia

Министерство внутренних дел России объявило в розыск чеченку Седу Сулейманову, которую силой увезли в Грозный из Санкт-Петербурга после побега из республики. Ее карточка розыска находится в базе МВД.

Стало известно, что похищенную Сулейманову разыскивают как «без вести пропавшую». Согласно контактной информации, в розыск девушку объявили силовики из Грозного.

До этого подруга Сулеймановой Елена Патяева высказалась о возможной судьбе чеченки. Она предположила, что девушки уже нет в живых.

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Как утверждает жительница Петербурга, она уже на протяжении длительного времени регулярно обращается к общественности и властям Чечни с вопросом о местонахождении подруги. Внятного комментария ей так и не предоставили.

Подруга исчезнувшей чеченки не раз выходила на одиночные пикеты с плакатом о судьбе Сулеймановой. В конце января 2025 года Патяева стояла в пикете на мосту Кадырова в Петербурге, после чего была задержана. Также она приезжала с пикетом в Грозный.

Седа Сулейманова в 2022 году уехала из Чечни после конфликта с родственниками, которые пытались насильно выдать ее замуж. Девушка устроилась на работу в Северной столице и начала жить с молодым человеком. Летом 2023 года ее обвинили в краже украшений у родни и увезли в Чечню. После этого следы девушки затерялись, где она находится, неизвестно.

ЖЗЛ
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