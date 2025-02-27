В России нескольких студенток похитили и жестоко пытали на автомойке. Что случилось с ними?

У свидетелей пыток над студентками на Урале начались панические атаки

В Каменске-Уральском Свердловской области у двух девушек, которые стали свидетельницами жестоких пыток над похищенными студентками на автомойке, начались панические атаки.

Девушки рассказали, что им велели наблюдать за истязаниями и угрожали аналогичной участью в случае отказа. После увиденного у обеих свидетельниц не выдержала психика. Они также сообщили, что во время инцидента на мойке находились и другие мужчины в спецодежде, однако они не попытались остановить издевательства.

В начале января 2025 года группа молодых людей насильно вывезла нескольких студенток, среди которых была одна несовершеннолетняя, на автомойку. Там они в течение многих часов обливали девушек пеной и избивали их. Предположительно, причиной произошедшего стало нежелание одной из девушек отвечать взаимностью парню из данной компании. Свои действия мужчины снимали на камеру.

В прошлом мучившие студенток мужчины уже снимали на видео пытки над людьми

Компания мужчин, похитившая нескольких студенток и истязавшая их более пяти часов, в прошлом уже снимала аналогичные ролики с человеческими пытками.

По словам адвоката одной из пострадавших, злоумышленники подозреваются в истязании еще шести людей. Помимо девушек, среди пострадавших оказались еще несколько парней.

По факту произошедшего были арестованы трое мужчин. Были возбуждены три уголовных дела по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц», «Похищение человека с применением насилия» и «Побуждение к действиям сексуального характера». Возможный срок лишения свободы за наиболее тяжкое преступлений из списка совершенных ими может составлять 12 лет.

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Банда избила парня, в телефоне которого нашли видео с пытками студенток на мойке

Банда мужчин, устроившая пытки над студентками на автомойке, жестоко избила парня, в телефоне которого полиция обнаружила видео с издевательствами над девушками.

Выяснилось, что 20-летний уралец показал ролик с истязаниями в ходе задержания представителями МВД. Изначально парня доставили в отделение по подозрению в махинациях с банковскими картами. Позже обо всем узнали знакомые юноши, которые обошлись с ним так же, как и с пострадавшими студентками до этого.

В отделении он вел себя нервно и сам дал телефон, в котором нашли видео с избиением девушек. Когда об этом узнали его товарищи, то с ним поступили так же, как с этими девочками источник в силовых структурах

В данный момент парень уже на свободе.