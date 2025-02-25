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10:01, 25 февраля 2025Россия

Появились подробности об издевавшихся над студентками на автомойке россиянах

Мучившие студенток на Урале и в прошлом снимали на видео пытки над людьми
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

Молодые люди, пять часов издевавшиеся над двумя студентками на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, и в прошлом снимали видеоролики с пытками над людьми. Такие подробности появились в Telegram-канале Ural Mash.

Адвокат одной из пострадавших россиянок в беседе с изданием отметил, что злоумышленники истязали еще шестерых человек.

До этого сообщалось, что молодые люди жестоко избили друга, показавшего полиции видео с издевательствами над студентками на автомойке на Урале.

Полицейские задержали 20-летнего мужчину, поскольку заподозрили его в махинациях с банковскими картами. На допросе в его телефоне было найдено видео, на котором унижали девушек.

Ранее сообщалось, что компания мужчин насильно вывезла двух девушек на автомойку в Свердловской области. Студенток обливали пеной и наносили им удары по всему телу.

Свои действия их обидчики фиксировали на камеру. По одной из версии, над девушками измывались, поскольку одна из них отказалась вступать в отношения с участником банды и оскорбила его в соцсетях.

ЖЗЛ
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