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12:53, 27 февраля 2025Россия

Стало известно о новых пострадавших девушках после пыток на российской автомойке

У наблюдавших за пытками над студентками на Урале случились панические атаки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Каменске-Уральском Свердловской области у двух девушек, которые наблюдали за многочасовыми пытками над студентками, случились панические атаки. О новых пострадавших стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По данным российского издания, горожанок отказались признавать потерпевшими. По делу они проходят в статусе свидетельниц.

Девушки пояснили, что когда мужчины издевались над студентками, им приказали стоять рядом. Преступники угрожали, что если они откажутся, их настигнет та же участь.

Как утверждают жительницы Урала, в момент инцидента на мойке они заметили нескольких мужчин в спецодежде. Те никак не попытались вмешаться и прекратить глумление над подругами.

Адвокат Наталья Дронова будет требовать, чтобы признали пострадавшими всех четверых девушек.

До этого сообщалось, что мучившие студенток в Свердловской области и в прошлом снимали на видео пытки над людьми. В январе компания мужчин насильно вывезла девушек на автомойку на Урале. Двух студенток обливали пеной и наносили им удары по всему телу. Свои действия их обидчики фиксировали на камеру. По одной из версии, над девушками измывались, поскольку одна из них отказалась вступать в отношения с участником банды и оскорбила его в соцсетях.

ЖЗЛ
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