Пресняков заявил о необходимости запретить гаджеты в школах

Певец Пресняков поддержал идею о запрете использования гаджетов в школе

Певец Владимир Пресняков прокомментировал идею о запрете на использование гаджетов в школе. Его цитирует Пятый канал.

По мнению артиста, ограничение на использование смартфонов детьми во время учебы является обязательным. «Об этом говорят даже сами дети. Мой сын говорит: "Пап, ты можешь меня ограничивать?" Я говорю: "Сынуль, вот это круто, вот это офигенно"», — рассказал он.

Пресняков указал на то, что в интернете слишком много контента, который не следует видеть детям.

Ранее сообщалось, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская, которые сыграли вторую свадьбу, не смогли окупить торжество. «Свадьба не окупилась. Женятся же люди в юном возрасте, а мы уже зрелая пара. Мы устраивали это не ради денежных подарков», — отметила певица.