Вторая свадьба Преснякова и Подольской не окупилась

Вторая свадьба артистов Натальи Подольской и Владимира Преснякова не окупилась

Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская, которые сыграли вторую свадьбу, не смогли окупить торжество. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По словам Подольской, она не составляла для гостей список желаемых подарков, так как стесняется. «Мы люди скромные, я очень стесняюсь делать вишлист, потому что я считаю, что людям нельзя навязывать суммы какие-то, мне неловко это делать. Свадьба не окупилась. Женятся же люди в юном возрасте, а мы уже зрелая пара. Мы устраивали это не ради денежных подарков», — отметила она.

Ранее сообщалось, что пара сыграла свадьбу в честь 15-й годовщины их бракосочетания. На торжественной церемонии присутствовали Лариса Долина, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Полина Гагарина и другие артисты.