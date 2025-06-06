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14:18, 6 июня 2025Культура

Владимир Пресняков снова женился

Артисты Пресняков и Подольская сыграли вторую свадьбу после 15 лет брака
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграли вторую свадьбу в честь 15-й годовщины их бракосочетания. Об этом пара сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На торжественной церемонии присутствовали Лариса Долина, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Полина Гагарина и другие артисты. Невеста шла к алтарю под живую музыку в исполнении Дмитрия Маликова.

Пресняков и Подольская познакомились в 2005 году и сыграли свадьбу 5 июня 2010-го. Спустя пять лет у супругов родился первенец Артемий, а в 2020 году — сын Иван. У артиста также есть старший сын Никита от певицы Кристины Орбакайте, в отношениях с которой музыкант состоял до 1996 года.

Ранее Пресняков назвал свою жену одним словом в ходе шоу «Поймай меня, если сможешь».

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