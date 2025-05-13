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09:49, 13 мая 2025Культура

Пресняков назвал жену одним словом

Иосиф Пригожин и Владимир Пресняков заявили, что жены в их семьях главные
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Певец Владимир Пресняков назвал жену, певицу Наталью Подольскую, одним словом в ходе шоу «Поймай меня, если сможешь». Об этом пишет StarHit.

Отмечается, что ведущий программы расспросил участников про споры в семье. «У нас начальство — вот!» — заявил Пресняков, указывая на супругу.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также дал понять, что жена является главной женщиной в его жизни. «Я прав всегда, но соглашаюсь всегда с Валерией», — добавил он.

Ранее Иосиф Пригожин перечислил любимые песни о Великой Отечественной войне.

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