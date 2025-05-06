Пригожин назвал любимые песни о Великой Отечественной войне

Продюсер Пригожин назвал «Темную ночь» и «Журавли» любимыми военными песнями

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин перечислил любимые песни о Великой Отечественной войне. В беседе с изданием «Взгляд» он назвал таковыми композиции «Темная ночь» и «Журавли».

Он отметил, что в то время писались выдающиеся песни — шедевры. «В моем детстве у нас был черно-белый телевизор, и мы часто смотрели фильмы. Для примера, когда шел фильм "17 мгновений весны", на улице не было ни души — все сидели по домам и смотрели. Крутили и кинокартину "Два бойца", где как раз и исполнил мной любимую песню Марк Бернес», — рассказал Пригожин, отметив, что вырос на военных фильмах.

Продюсер также рассказал о предпочтениях своей жены певицы Валерии. По его словам, супруга любит исполнять такие военные песни, как «Синий платочек», «Гляжу в озера синие» и «С чего начинается Родина».

Ранее Пригожин прокомментировал новости о том, что Валерия приняла решение завершить карьеру. Медиаменеджер заявил, что исполнительница рассматривает то, «чтобы в ближайшие три года, возможно, закончить певческую карьеру и гастроли». «Но это не сегодня, не завтра», — подчеркнул он.

