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20:52, 16 июня 2025Россия

При ударах ВСУ по российскому региону пострадали три человека

Белгородский губернатор Гладков: Три человека пострадали при ударах ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

При ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по четырем населенным пунктам Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Ракитянском районе поселок Ракитное дважды атакован беспилотниками. В результате одного из ударов ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — сообщил Гладков.

По его словам, в Рактином у двух коммерческих объектов выбиты окна и посечены фасады. В населенном пункте, помимо этого, от удара беспилотника загорелся автомобиль, который принадлежит аварийной службе. Пожар уже ликвидировали.

Кроме того, мирный житель получил ранения в Шебекинском городском округе, где FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Врачи диагностировали у пострадавшего непроникающие осколочные ранения головы, мягких тканей, шеи и правого плеча — в больницу жителя доставили бойцы самообороны. В Шебекино из-за атаки у рядом стоящего объекта также оказались повреждены кровля, остекление и входная группа.

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В Шебекинскую ЦРБ, помимо этого, обратился мужчина, который был ранен при атаке на Шебекино. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Для дальнейшего лечения пациента перевели в больницу Белгорода.

«Социальный объект в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа подвергся атаке беспилотника. В результате сброса взрывного устройства повреждено остекление», — сообщил губернатор, добавив, что на местах происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В понедельник, 16 июня, местный житель получил несовместимые с жизнью травмы при попадании снаряда ВСУ по коммерческому объекту в Шебекино Белгородской области. Местного жителя, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, не стало до приезда бригады скорой помощи к месту происшествия.

ЖЗЛ
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