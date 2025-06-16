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10:29, 16 июня 2025Забота о себе

Психолог указал на необычные признаки депрессии у детей

Психолог Солер: Депрессия у детей может проявляться болями в животе
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aleksandra Suzi / Shutterstock / Fotodom

Психолог Альберто Солер заявил, что у детей тоже бывает депрессия, но на нее указывают необычные признаки. О них специалист рассказал изданию Vanitatis.

Как отметил Солер, депрессия у детей может проявляться болями в животе и головными болями. Кроме того, стоит насторожиться, если у ребенка резко пропало желание посещать школу, заявил он.

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Также, по словам психолога, детская депрессия сопровождается потерей аппетита или, напротив, чрезмерной тягой к еде. При этом одной из самых распространенных причин возникновения этой психической проблемы Солер назвал издевательства со стороны сверстников.

Ранее психолог Мария Игнатьева заявила, что некоторые методы борьбы со стрессом являются бесполезными. Так, по ее словам, покупки повышают уровень дофамина в организме, но делают этот эффект носит временный характер.

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