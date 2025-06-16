Психолог указал на необычные признаки депрессии у детей

Психолог Солер: Депрессия у детей может проявляться болями в животе

Психолог Альберто Солер заявил, что у детей тоже бывает депрессия, но на нее указывают необычные признаки. О них специалист рассказал изданию Vanitatis.

Как отметил Солер, депрессия у детей может проявляться болями в животе и головными болями. Кроме того, стоит насторожиться, если у ребенка резко пропало желание посещать школу, заявил он.

Также, по словам психолога, детская депрессия сопровождается потерей аппетита или, напротив, чрезмерной тягой к еде. При этом одной из самых распространенных причин возникновения этой психической проблемы Солер назвал издевательства со стороны сверстников.

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