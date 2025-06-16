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12:05, 16 июня 2025Культура

Пугачевой и Макаревичу предрекли забвение

Поплавская заявила, что Пугачеву, Макаревича и Гребенщикова забудут в России
Ольга Коровина

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская предсказала забвение уехавшим из России артистам Алле Пугачевой, Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и Борису Гребенщикову (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Ее комментарий приводит aif.ru.

«Пройдет еще немного времени, и все это погрузится для них в небытие. О них забудут, а это всегда самое страшное для людей, которые считали, что они звезды», — заявила звезда фильма «Про Красную Шапочку».

Поплавская добавила, что отъезд этих деятелей культуры никак не отразился на киноиндустрии, театре и музыкальной сцене. Она отметила, что в шоу-бизнесе появились новые таланты вместо уехавших «штатных единиц».

Ранее публицист Захар Прилепин заявил, что никто не заметит, если Пугачева совершит возвращение в Россию. Он добавил, что люди, бросившие страну в тяжелое время, не заслуживают внимания.

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