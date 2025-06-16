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08:43, 16 июня 2025Бывший СССР

Пушилин объяснил мотивы удержания Часова Яра ВСУ

Пушилин: ВСУ удерживают Часов Яр для подготовки Константиновки к обороне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) для подготовки подконтрольной Киеву Константиновки к обороне от наступления Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Противник пока еще продолжает перебрасывать резервы, перебрасывать живую силу, чтобы правдами и неправдами, но удержаться еще и иметь возможность в какой-то степени подготовить больше или лучше Константиновку», — подчеркнул политик.

Пушилин рассказал о продолжающихся тяжелых уличных боях в Часовом Яре. Глава ДНР подчеркнул, что выход ВС России с разных направлений на славянско-краматорскую агломерацию станет «крайне болезненным» для ВСУ.

Ранее боец ВС России Лек заявил об обвале украинского фронта на 40 километрах. Он рассказал, что взятие Малиновки было совершенно агрессивно и «в наглую» при помощи мотогрупп.

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