Пушилин рассказал о продвижении ВС России на краматорском направлении

Пушилин: ВС России расширили зону контроля на краматорском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются на краматорском направлении. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Краснолиманское направление и в целом продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации — мы видим определенного рода успехи наших подразделений и увеличение зоны контроля», — рассказал чиновник.

Он добавил, что взятие под контроль населенного пункта Ступочка в ДНР позволило перерезать логистику украинской армии в районе Константиновки.

Ранее Пушилин сообщил, что ВС России, продвигаясь по Днепропетровской области, создают плацдарм для охвата Красноармейска (украинское название — Покровск).