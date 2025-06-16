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10:35, 16 июня 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на краматорском направлении

Пушилин: ВС России расширили зону контроля на краматорском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются на краматорском направлении. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Краснолиманское направление и в целом продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации — мы видим определенного рода успехи наших подразделений и увеличение зоны контроля», — рассказал чиновник.

Он добавил, что взятие под контроль населенного пункта Ступочка в ДНР позволило перерезать логистику украинской армии в районе Константиновки.

Ранее Пушилин сообщил, что ВС России, продвигаясь по Днепропетровской области, создают плацдарм для охвата Красноармейска (украинское название — Покровск).

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