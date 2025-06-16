Пушилин заявил о создании плацдарма для охвата Красноармейска

Пушилин: ВС России создают плацдарм для охвата Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России, продвигаясь по Днепропетровской области, создают плацдарм для охвата Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«На нескольких участках уже наше подразделение вышло на территорию Днепропетровской области, создавая необходимый плацдарм для более выгодного охвата и освобождения населенного пункта Красноармейск», — отметил он.

Кроме того, Пушилин заявил, что российские войска увеличили зону контроля на краматорском направлении.

Ранее сообщалось, что Россия усилила огневое давление на село Новопавловка на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Населенный пункт является основным хабом противника на красноармейском направлении.