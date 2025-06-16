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09:32, 16 июня 2025Бывший СССР

Россия усилила удары по главному хабу ВСУ в Новопавловке

ТАСС: ВС России усилили огневое давление на село Новопавловка
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМинобороны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России усилили огневое давление на село Новопавловка на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Новопавловка под нашим огневым контролем, и он усиливается», — рассказал собеседник агентства.

В силовых структурах заявили, что населенный пункт является основным хабом противника на красноармейском направлении.

12 июня в Минобороны сообщили, что армия России заняла еще два населенных пункта в ДНР. Речь шла о Петровском и Алексеевке. Взятие Петровского открыло путь к селу Новопавловка.

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