Россия усилила удары по главному хабу ВСУ в Новопавловке

ТАСС: ВС России усилили огневое давление на село Новопавловка

Вооруженные силы (ВС) России усилили огневое давление на село Новопавловка на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Новопавловка под нашим огневым контролем, и он усиливается», — рассказал собеседник агентства.

В силовых структурах заявили, что населенный пункт является основным хабом противника на красноармейском направлении.

12 июня в Минобороны сообщили, что армия России заняла еще два населенных пункта в ДНР. Речь шла о Петровском и Алексеевке. Взятие Петровского открыло путь к селу Новопавловка.