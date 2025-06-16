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18:13, 16 июня 2025Россия

Путин наградил руководителя граничащего с Украиной белгородского района

Путин наградил врио главы Грайворонского округа Белгородской области Панкова
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил временно исполняющего обязанности главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Чиновника глава государства наградил медалью «За храбрость» второй степени. Медаль Панков получил «за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», говорится в документе.

Аналогичной наградой Путин наградил слесаря-ремонтника аварийной службы производственного подразделения филиала «Белгородский» государственного унитарного предприятия Белгородской области Ивана Козлова.

Панков получил ранение при обстреле белгородского села Черемошное в сентябре 2024 года. Тогда он руководил Яснозоренским сельским поселением. Свой нынешний пост Панков занял в мае 2025 года.

ЖЗЛ
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