Путин наградил руководителя граничащего с Украиной белгородского района

Путин наградил врио главы Грайворонского округа Белгородской области Панкова

Президент России Владимир Путин наградил временно исполняющего обязанности главы Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Чиновника глава государства наградил медалью «За храбрость» второй степени. Медаль Панков получил «за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», говорится в документе.

Аналогичной наградой Путин наградил слесаря-ремонтника аварийной службы производственного подразделения филиала «Белгородский» государственного унитарного предприятия Белгородской области Ивана Козлова.

Панков получил ранение при обстреле белгородского села Черемошное в сентябре 2024 года. Тогда он руководил Яснозоренским сельским поселением. Свой нынешний пост Панков занял в мае 2025 года.